اختناق وازرقاق.. إنقاذ حياة رضيع قادم على إحدى الرحالات الدولية بمطار القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - أسهم – بفضل الله – الفريق الطبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 43 يوم “هندي الجنسية” تعرض لحالة اختناق وازرقاق الأطراف والوجه بسبب ‏الاستفراغ المتكرر. وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن الرضيع كان قادم على متن أحدى الرحلات الدولية القادمة من دولة البحرين الشقيقة، وتعرض إلى حالة استفراغ اثناء وصوله أرض المطار. حيث قام الفريق الطبي بالمركز بإجراء الإسعافات الأولية، وعمل إنعاش قلبي رئوي، وسحب الافرازات وفتح مجرى الهواء، وتم ولله الحمد استجابة الرضيع وعادة له العلامات الحيوية بصورة طبيعية. وبعد الاطمئنان على حالته الصحية ورجوع حالته لوضعها الطبيعي تمكن من مغادرة المركز برفقة ذويه وهو في حالة صحية جيدة . أخبار قد تهمك

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