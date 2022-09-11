المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يُوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني , في مقرّه بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة نجران، لتصبح الجامعة الشريك التاسع في مبادرة “مكّن” ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك بحضور مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي ورئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.

وتهدُف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية التي أصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، من خلال مبادرة “مكّن” لطلبة الجامعة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني، بهدف تمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية (المستوى التأسيسي) بعد تخرجهم من برامجهم الأكاديمية، وذلك دعماً من المركز لطلبة الجامعة الخريجين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يحقق التميـز فـي الأداء، ورفـع الجـودة، وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأكد مدير المركز الدكتور عبدالله الوليدي أن الشراكة مع جامعة نجران تأتي امتداداً للعديد من الشراكات مع الجامعات ضمن مبادرة “مكّن” والتي يسعى المركز من خلالها إلى تمكين الطلاب والطالبات من الإلمام بالمهارات التي تعزّز من تنافسيتهم في سوق العمل، مشيداً بدور الجامعات المتميِّز في رفع جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.

من جانبه أكد رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري أن انضمام الجامعة لمبادرة “مكّن”، التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ يُواكب مستهدفات التعليم الحديثة، ويعزز من دور الجامعات في خلق مخرجات وطنية تجمع بين المعرفة والمهنية لتهيئتهم لسوق العمل، كما بين الدكتور الخضيري أن المبادرة تمنح طلبة الجامعة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني (المستوى التأسيسي)، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تأهيل طلبتها بما يعزّز من فرص الاستثمار في كفاءاتهم العلمية والمهنية؛ بما يُواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 في البناء بالإنسان.

يُذكر أن هذه المذكرة تُعد تاسع مذكرة تفاهم أبرمها المركز مع الجامعات ضمن مبادرة “مكّن” لتنضم جامعة نجران مع كل من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة جدة، وجامعة حائل، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم، وجامعة جازان، وجامعة بيشة، وجامعة الحدود الشمالية.