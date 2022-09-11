تعرف على فترة غياب شراحيلي عن الاتحاد في دوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد المدافع أحمد شراحيلي، كشف بالأشعة داخل مستشفى سليمان فقيه،الراعي الطبي للفريق، بعد التعرض للإصابة في مفصل القدم في مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن.
ووفقا للتقارير، فإن نتائج الأشعة، التي ستظهر اليوم، ستحدد فترة تأهيل وعودة اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة، وخوض التدريبات مع زملائه اللاعبين، من أجل المشاركة في مباريات دوري روشن.
وأوضح شرحيلي أنه شعر بآلام قوية أثناء تعرضه للإصابة بعد التدخل المباشر من قبل لاعب فريق الرائد، مشيرًا إلى أنه أثناء سقوطه كان يعتقد أن الإصابة في الركبة، وليست في المفصل من قوة الألم.
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