مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة عسير للنهوض بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة عسير توقعان مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم تنفيذ استراتيجية منطقة عسير والاستراتيجية الوطنية للاستثمار فيما يخص تنفيذ المبادرات وتسويق الفرص الاستثمارية محليًا وعالميًا. أخبار قد تهمك

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