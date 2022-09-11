خبير دولي: الممكلة تدعم النهوض بالصناعة بشكل غير مسبوق

محمد بن مسعود - الدمام - قال المهندس مؤيد حسن، المدير العام للشركة العالمية لتصنيع أنابيب الديكتايل “اندبكو”، إن المملكة العربية السعودية، تعيش نهضة صناعية شاملة، تدعمها الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن جهود دعم التنمية الصناعية، اشتملت على ركائز أساسية أبرزها، إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ولفت إلى أنه في مدينة الجبيل الصناعية تدور ماكينة العمل بأقصى سرعة، في مجالات عدة، تدفع بعجلة النهضة للأمام، لتحقق أهداف رؤية 2030.

وتابع: من هذه الصناعات، صناعة أنابيب الديكتايل، التي يقود قاطرتها شركة “اندبكو” رائدة صناعة أنبابيب الديكتايل، والتي تمثّل معلمًا صناعيا جديدا قائما على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصنيع أنابيب الدكتايل، والذي يقوم على أساس تطبيق أعلى المواصفات التي منحتنا ثقة جمهور المستهلكين.

وأكد المهندس مؤيد حسن، المدير العام للشركة العالمية لتصنيع أنابيب الديكتايل، أنّ “اندبكو” تواكب النهضة العمرانية المستمرة وحاجة السوق بالممكلة العربية السعودية، إلى صناعات وطنية ذات تقنية عالية من الجودة، قائمة على أدق الموافقات والمقاييس الدولية.

وأضاف أنه نظرا للنهضة في الممكلة بشكل خاص، والدول الشقيقة المجاورة بشكل عام، وبعد جهود دؤوبة جرى اتخاذ قرار إنشاء مصنع اندبكو – الشركة العالمية لتصنيع أنابيب الدكتايل.

وأشار الخبير الدولي في مجالة صناعة الحديد، إلى أنّ اندبكو حظيت باهتمام كبير من جانب المملكة التي تنظر إلى هذه الصناعة على أنها واحدة من ركائز الصناعات الاستراتيجية، التي يعول عليها تحقيق دور محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أنّ المهندس مؤيد حسن، خبير دولي في مجال صناعة وإدارة مصانع الحديد، وعمل بأكبر الشركات المصنعة للحديد في أوروبا.

كما أنّه عاش ودرس في ألمانيا، وحصل على ثلاث شهادات للدراسات العليا في الهندسة من ألمانيا، ويمتلك خبرة واسعة، في مجال تصنيع الحديد وإدارة المصانع.