«الموارد البشرية»: يحق للعامل تعويض عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع الراحة الأسبوعية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للعامل في القطاعين الخاص وغير الربحي، تعويض عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده.

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ويوافق اليوم الوطني هذا العام يوم الجمعة 27 صفر 1444 الموافق 23 سبتمبر 2022، فيما نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأنه: «على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة، التي بينت إحدى حالاتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده».