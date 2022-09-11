︎

.



كشف الفريق الفني في دوري روشن السعودي للمحترفين عن أفضل 3 أهداف في الجولة الثالثة للمسابقة.

ويتنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة كل من لاعب الشباب كريستيان جوانكا بهدفه في مرمى الطائي، وهدف لاعب الهلال لوسيانو فييتو في مرمى الفتح، وهدف لاعب النصر سامي النجعي في مرمى ضمك.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتواجد فريقي الشباب وخلفه الهلال في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر “النجعي” ينافس ثنائي الشباب والهلال على أفضل هدف بالجولة الثالثة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.