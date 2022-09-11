أخصائي لـ”أخبار 24″: 5.2% من سكان العالم حاملون لـ”الثلاسيميا” .. وزواج الأقارب يسهم في انتشاره

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أكد أخصائي أمراض الدم و الأورام في مستشفى الحرس الوطني الدكتور أيمن المزبني، أن مرض الثلاسيميا ينتشر في المملكة، تحديدا بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وقال المزبني لـ”أخبار 24 ” إن مرض الثلاسيميا ينتج عنه تكسر في خلايا الدم الحمراء، حيث يرجع اكتشافه إلى تاريخ 1925، واكتسب هذا المرض عدة أسماء، من بينها أنيميا البحر المتوسط لشيوعه في الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، حتى أصبح ما يعرف عالمياً بمرض الثلاسيميا.

الدول الساحلية والثلاسيميا

وأضاف، ينتشر هذا المرض بين سكان الدول الساحلية والمجاورة للبحار، فهو شائع في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والهند وسريلانكا والشرق الأقصى وغيرها من الدول، مبينًا أنه بسبب انتشار حركة الهجرة وتخالط الأعراق فقد أصبح يوجد في مدن بعيدة عن تخوم البحار.

وبين المزبني أن الإحصائيات من منظّمة الصحة العالمية في بحث تم نشره عام 2018 تشير إلى أن قرابة 5.2% من سكان العالم حاملون للثلاسيميا.

مرض وراثي يصيب الأبناء

وأكد أن الثلاسيميا هي مرض وراثي ينتج بسبب تحور جيني على نطاق الحمض النووي ويُصاب به المريض بسبب اكتسابه التحور الجيني من الوالدين، مشيرًا إلى أن نسب إصابة الأبناء تختلف باختلاف نوعية التحور عند الأب والأم وما إذا كانا مصابين بالمرض أو حاملين له أو أحد منهما مصابا والآخر حاملا للمرض أو أحد منهما مصابا بالمرض والآخر سليما.

ولفت المزبني إلى أن معدل نقل المرض في كل محاولة للإنجاب متنوعة، ولذلك عادة ما يُوصي الطب الحديث بأن تٌقيم الحالة من طبيب مختص لحساب معدل اكتساب المرض للطفل عند محاولة الإنجاب، حيث إن للمرض قسمين أساسيين، وهما ألفا وبيتا ويتفرع في كل من ألفا وبيتا فصول لهذا المرض تتجزأ بحسب حِدّته ونوعية التحور الجينية.

صعوبة التركيز وترسب الحديد.. أعراض الثلاسيميا

وبين أن أعراض الثلاسيميا هي أعراض فقر الدم وتتلخص في شحوب البشرة، الخفقان، الأرق، صعوبة التركيز، قلّة التحصيل العلمي، القلق، صعوبة في التنفس، ضعف الجهد البدني، قصر القامة، فشل القلب، إضافةً إلى تضخم في الكبد والطحال، وتكون حصوات في المرارة وترسب الحديد، ما ينعكس سلباً على وظائف الغدد الصماء وغيرها من المضاعفات، حيث تتراوح حدة وسرعة تطور هذه المضاعفات مع نوعية التحور الجيني للثلاسيميا.

الثلاسيميا.. وزواج الأقارب

أكد المزبني أن زواج الأقارب يساهم في انتشار الثلاسيميا، وللحد من ذلك فإن فحص ما قبل الزواج يقوم بتحليل اعتلالات الدم الوراثية ومن بينها الثلاسيميا لكل من الرجل والمرأة وعلى ضوء النتائج فإن الطبيب المعالج يرشد بالتوصيات للمقبلين على الزواج بنسبة انتقال هذا المرض لأبنائهم في المستقبل.

طرق العلاج وزراعة الخلايا الجذعية

وقال إنه ينصح الأشخاص المصابين بالثلاسيميا بالمراجعات الدورية عند الطبيب المختص، وقد يحتاج المريض إلى العلاج بالعقاقير والفيتامينات كحمض للفوليك ونقل دم، مؤكدًا أن هناك حالات معينة يُشفى المريض عن طريق زراعة الخلايا الجذعية من متبرع أو العلاج الجيني.

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Source akhbaar24

