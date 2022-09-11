مؤشرَا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

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أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,927.92 نقطة بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.03 نقطة بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 642 ألف سهم و12 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 249 ألف و626 دينارًا بحرينيًا نُفِّذت من خلال 52 صفقة.
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Source almnatiq
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