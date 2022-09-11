لاعب ضمك: كنا قادرين على هزيمة النصر بأكثر من 3 أهداف.. والحظ لم يكن معنا

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علق لاعب ضمك، الجزائري هلال عربي سوداني، على خسارة فريقه أمام مضيفه النصر (2-1)، في المرحلة الثالثة بدوري المحترفين السعودي.

وقال هلال سوداني في تصريحات بعد المباراة، إن ضمك قدم مستوى جيدا أمام النصر، وكان قادر على الفوز في المباراة بأكثر من 3 أهداف ولكن الحظ لم يكن معهم.

وأضاف: “علينا ألا نحزن للخسارة، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني لضمك، وعلينا أن نكون فخورين بأنفسنا وبما قدمناه”.

وأوضح، أنه يجب أن يكون الفريق أكثر واقعية في مباراته القادمة أمام التعاون”

وأتم تصريحاته:”نعد جماهير ضمك بأن نكون أكثر تركيزا وإيجابية ونسجل الأهداف ونحقق المطلوب”.





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Source akhbaar24

