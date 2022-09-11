بدءاً من الفصل الدراسي الثاني.. تطبيق “سوار مصروف” بالمدارس الخاصة في الرياض

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استقرت إدارة تعليم الرياض على تطبيق نظام “سوار مصروف” مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1444 هـ.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “أخبار 24“، أنه سيتم تطبيق نظام “سوار مصروف” من قبل شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو” في مدارس التعليم الخاص، بغرض الحصول على تجربة ذكية وآمنة لتسهيل عملية الدفع للمقصف المدرسي، فضلًا عن ربطه بملف الطلاب الصحي، تفادياً لحصولهم على أغذية قد تتسبب لهم بالحساسية.

ووضعت إدارة تعليم الرياض ضمن خطتها في تشغيل المقاصف المدرسية لهذا العام ربط الخدمة مباشرة مع الطلاب وأولياء الأمور من خلال تطبيق “مقصفي” أو “سوار مصروف”، حيث سيكون ذلك شرطاً في عقد المنافسة التي ستتم مع الشركات المجتازة والمطبقة للمعايير ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1444 هـ.

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Source akhbaar24

