مسلي آل معمر لجماهير النصر: المدرب واللاعبون يحتاجون منا الوقت والصبر والدعم

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علق رئيس النصر مسلي آل معمر على فوز فريقه أمام ضمك، بنتيجة (2-1)، مساء أمس السبت، على ملعب مرسول بارك، في المرحلة الثالثة بدوري المحترفين السعودي.
وكتب آل معمر عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “مبروك لمحبي النصر النقاط الثلاث، وأشكر جماهيرنا الوفية على الحضور والمساندة”.
وأضاف:”الفريق لا يزال في البدايات، المدرب واللاعبون يحتاجون منا الوقت والصبر والدعم، وسنعمل دائما على تطوير المجموعة وتدعيمها متى تطلب الأمر”.
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Source akhbaar24
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