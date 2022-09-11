مسلي آل معمر لجماهير النصر: المدرب واللاعبون يحتاجون منا الوقت والصبر والدعم

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علق رئيس النصر مسلي آل معمر على فوز فريقه أمام ضمك، بنتيجة (2-1)، مساء أمس السبت، على ملعب مرسول بارك، في المرحلة الثالثة بدوري المحترفين السعودي.

وكتب آل معمر عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “مبروك لمحبي النصر النقاط الثلاث، وأشكر جماهيرنا الوفية على الحضور والمساندة”.

وأضاف:”الفريق لا يزال في البدايات، المدرب واللاعبون يحتاجون منا الوقت والصبر والدعم، وسنعمل دائما على تطوير المجموعة وتدعيمها متى تطلب الأمر”.



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Source akhbaar24

