︎
.
علق لاعب التعاون حسن كادش على تعادل فريقه أمام الفيحاء (1-1)، مساء أمس السبت، ضمن المرحلة الثالثة بدوري المحترفين السعودي.
وقال كادش في تصريحات تلفزيونية: “الحمد لله، نقطة أفضل من لا شيء ولكن كان طموحنا الفوز”.
وأضاف:”هذا يعود لأجواء المباراة، في المباراتين الماضيتين كنا متقدمين بالنتيجة ونحاول الحفاظ على شباكنا واليوم الوضع كان مغايرا مع تأخرنا بهدف وحاولنا التعديل”.
وحصد الفيحاء أول نقطة له في مشوار الدوري ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الرابع عشر، كما رفع التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حسن كادش: نقطة التعادل أمام الفيحاء أفضل من لا شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.