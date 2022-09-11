حسن كادش: نقطة التعادل أمام الفيحاء أفضل من لا شيء

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علق لاعب التعاون حسن كادش على تعادل فريقه أمام الفيحاء (1-1)، مساء أمس السبت، ضمن المرحلة الثالثة بدوري المحترفين السعودي.

وقال كادش في تصريحات تلفزيونية: “الحمد لله، نقطة أفضل من لا شيء ولكن كان طموحنا الفوز”.

وأضاف:”هذا يعود لأجواء المباراة، في المباراتين الماضيتين كنا متقدمين بالنتيجة ونحاول الحفاظ على شباكنا واليوم الوضع كان مغايرا مع تأخرنا بهدف وحاولنا التعديل”.

وحصد الفيحاء أول نقطة له في مشوار الدوري ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الرابع عشر، كما رفع التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.



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Source akhbaar24

