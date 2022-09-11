︎
.
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، وعدداً من منسوبي الفرع .
واطلع سموّه على أبرز برامج فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية التي تنفذ في محافظة الأحساء وأبرز الإنجازات للمركز خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموّه على أهمية استهداف الشباب والفتيات في برامج المركز لتعزيز التلاحم والتعايش المجتمعي .
من جهته عبر الدكتور البديوي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه بالمركز، مشيراً إلى أن المركز يشرف على مبادرات وبرامج متعددة في الأحساء وينفذها مدربون معتمدون بالتعاون مع العديد من الجهات .
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.