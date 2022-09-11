وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الهند

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.
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Source akhbaar24
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