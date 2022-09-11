اخبار الخليج – «الأيام» تهدي الصورة الجديدة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - أهدت «الأيام» في عدد اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2022 الصورة الجديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة الرسمية الجديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وحظيت الصورة خلال أقل من ساعة بعدد كبير من التعليقات والإشادات، وأبدوا إعجابهم بالصورة الجديدة، كما تضمنت التعليقات دعوات لسموه بالتوفيق والسداد وبحفظ الله ورعايته.

وقام عدد كبير من المواطنين بإعادة نشر صورة سموه الرسمية الجديدة في حساباتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة اخرى، نشر المصور علي الرفاعي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» الصورة التي قام بالتقاطها لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وكتب الرفاعي «تشرفت بتصوير الصورة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأشكره جزيل الشكر لتكليفي ولقاء سموه. أسأل الله أن يوفقه ويرعاه، ويسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة التطور والنماء لمملكتنا الحبيبة #فريق_البحرين #البحرين».

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