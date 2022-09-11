اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانياً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

1- إدارة الشئون القانونية.

2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.

3- وظيفتين بمسمى منسق.

4- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية.

2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة الخِدْمات ونُظُم المعلومات.

5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:

1- إدارة الإعلام.

2- إدارة التواصل.

6- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:

1- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1). إدارة البحوث.

2). إدارة الدراسات.

3). إدارة السياسات.

2- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:

1). أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.

2). إدارة العمليات.

3- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:

1). إدارة تطوير الكوادر الحكومية.

2). إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3). إدارة التقييم والتحليل.

4). إدارة التنسيق والمتابعة.

المادة الثانية:

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.