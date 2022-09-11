المادة الأولى:
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثانياً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- وظيفتين بمسمى منسق.
4- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
3- إدارة الخِدْمات ونُظُم المعلومات.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
1- إدارة الإعلام.
2- إدارة التواصل.
6- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1). إدارة البحوث.
2). إدارة الدراسات.
3). إدارة السياسات.
2- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1). أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2). إدارة العمليات.
3- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1). إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2). إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3). إدارة التقييم والتحليل.
4). إدارة التنسيق والمتابعة.
المادة الثانية:
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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