اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المهندسين البحرينية

وفي بداية اللقاء، أشاد المهندس إبراهيم الحواج بالإسهامات الفاعلة والكبيرة التي تقدمها جمعية المهندسين في الارتقاء بالقطاع الهندسي ودعم خطط التطوير والبناء لخدمة المسيرة التنموية الشاملة، مؤكداً دعم الوزارة للمبادرات التي تسعى لتحقيق تطلعات القطاع الهندسي في المملكة باعتباره أحد القطاعات المهنية المهمة.
وأعرب الوزير عن تقديره لدور الجمعية في تعزيز التواصل مع الوزارة بما يسهم في النهوض بالقطاع الهندسي في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن الوزارة تفخر باحتضانها العديد من الكفاءات الهندسية في مختلف المجالات الهندسية وما يتمتعون به خبرة في إدارة المشاريع.
وخلال اللقاء، بحث الوزير مع رئيس وأعضاء جمعية المهندسين سبل تطوير التعاون والتنسيق بما يسهم في صقل الكوادر الهندسية وتبادل الخبرات، منوهاً بالبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجمعية تسهم في النهوض بالقطاع الهندسي بمملكة البحرين.
بدورها، أكدت رئيسة جمعية المهندسين البحرينية الدكتورة رائدة العلوي على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الجمعية ووزارة الأشغال بما يسهم في المنفعة والاستفادة المشتركة ويحقق تطلعات العاملين في القطاع الهندسي لمزيد من العمل والجهد لنهضة الوطن وتطويره وازدهاره.
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