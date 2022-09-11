سمو أمير الجوف يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , اليوم، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92 بمشاركة مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن اليوم الوطني للمملكة يُعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي الكبير لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه -، عندما وحّدها مع رجاله المخلصين تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أن اليوم الوطني يستذكر فيه أبناء المملكة ما وصل إليه هذا الوطن من تقدم ورقي وأصبح في مصاف الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنية التي ستقودنا بكل ثقة إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الاستعدادات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، والمهام التفصيلية للجهات الأمنية وللإدارات والهيئات الحكومية والشركات، كما استعرض الاجتماع اللجان التنظيمية للاحتفاء باليوم الوطني، وتحديد موقع الحفل الرسمي والفعاليات المصاحبة .

وشدد على أهمية تفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة ، وإقامة فعاليات فاعلة ومبهجة تواكب هذه المناسبة السعيدة الغالية على نفوسنا جميعًا ، بحيث يستمتع الجميع بجميع فئاتهم العمرية بالفعاليات .

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كما استعرض أمير الجوف هوية اليوم الوطني الـ92، فيما نُوقِش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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