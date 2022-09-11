وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأوجه التعاون بينهما، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.