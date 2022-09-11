اخبار الرياضه السعوديه «الكرة النسائية» تعلن إطلاق برنامج تدريبي للناشئات تحت 17 عاماً.. مجاناً دون رسوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الكرة النسائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق برنامج تدريبي للناشئات تحت سن «17 عاما»، مؤكدة أن البرنامج مجاني ولا يخضع للرسوم. وأوضحت الإدارة أن البرنامج يشرف عليه فريق فني عالٍ بقيادة مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات ونخبة من أفضل المدربات السعوديات. ويهدف البرنامج لتنمية المواهب لتهيئة لاعبات المستقبل بأفضل المهارات الفنية للمنافسة في البطولات المحلية والخارجية. كما كشفت إدارة الكرة النسائية في «اتحاد القدم» المراكز التدريبية الإقليمية التي سيشملها البرنامج، وستكون في ثلاث مدن، هي: الرياض (من الساعة 6:00 مساءً حتى 8:30 مساءً)، وجدة (من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:30 مساءً)، والدمام (من الساعة 6:30 مساءً حتى 9:00 مساءً)، داعية إلى المسارعة بالتسجيل قبل 25 سبتمبر الجاري وذلك من خلال الرابط التالي https://forms.saff.sa/Form?id=rkiZKejjGXFuzhyFtVUK1w%3D%3D

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