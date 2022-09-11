سمو أمير القصيم يكرم عددًا من منسوبي شرطة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم ، عددًا من منسوبي شرطة المنطقة ، تقديرًا لجهودهم في القبض على المتهمين في عدد من القضايا الجنائية.

وأشاد سموه بما قاموا به ، معربًا عن اعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي كشفت تلك القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في استشعار المسؤولية التي تُحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ لحماية أمن الوطن والمواطن، منوهًا بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة, أيدها الله.

من جانبه، ثمن مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي ، تكريم سموه واهتمامه بكل ما يقوم به رجال الأمن، مما كان له الأثر البالغ في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد العبدالقادر.

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