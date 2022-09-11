شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يعلن إنتقال الكولومبي جوليان بيريرا للأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الموقع العالمي ترانسفير ماركت المتخصص فى الإنتقالات والقيمة التسويقية للاعبين عن إنتقال الجناح الكولوبي جوليان بيريرا إلى الأهلي المصري فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق الأحمر لتدعيم خطه الأمامي بصفقات قوية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية كولومية أن اللاعب بالفعل على وشك التوقيع للفريق الأحمر بعدما أنهي كافة إجراءات إنتقاله للفريق المصري خلال الفترة المقبلة، كما أوضح موقع ترانسفير ماركت أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلى قرابة 2.5 مليون دولار.



موقف الأهلي المصري من التعاقد مع بيريرا

وفى سياق متصل أكد بعض مسئولي الفريق الأحمر أنه بالفعل توجد مفاوضات من أجل ضم الجناح الكولومبي فى الفترة الحالية، خاصة أنه يتم متابعة اللاعب منذ فترة طويلة، قبل أن يقترح مسئولي الفريق اللاعب على المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي أعطي الضوء الأخضر للتعاقد معه.

ويحاول النادي الأهلي تعزيز خط هجومه بصفقات قوية فى الفترة القادمة، خاصة أن نادي إنبي يغالي فى مطالبه المادية من أجل ترك نجم الفريق مصطفي شلبي للنادي الأهلي، الأمر الذي دفع مسئولي الفريق يتوجهون لعقد صفقات أجنبية خارج القارة السمراء.



الأهلي المصري يضم البرازيلي برونو سافيو

وبالنظر إلى موسم إنتقالات الفريق الأحمر، فقد نجح النادي الأهلي المصري أمس من إنهاء صفقة برونو سافيو مهاجم فريق بوليفار البوليفي، حيث أعلن الفريق البوليفي عن رحيل اللاعب بشكل رسمي للفريق القاهري، بعدما قام اللاعب بتوديع زملائه والجماهير فى مشهد مؤثر.