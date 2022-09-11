اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر Charles Bradford Cooperقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق له، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022م.
وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق له، مشيداً معاليه بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة خصوصاً في المجال العسكري، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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