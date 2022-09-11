اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬برادفورد‭ ‬كوبر‭ ‬Charles Bradford Cooperقائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بقائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬مشيداً‭ ‬معاليه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬