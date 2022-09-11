اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي : أهمية انخراط الطلبة في الحياة التعليمية واكتساب المهارات للدخول في سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬التقت‭ ‬خلالها‭ ‬بالدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭ . ‬كوك‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭.‬

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وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬اطلعت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬الجامعة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلاب‭ ‬ومدى‭ ‬الجاهزية‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالجودة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وبحث‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬سير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كما‭ ‬والتقت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الجدد‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬للطلاب‭ ‬الجدد‭ ‬والعائدين،‭ ‬رحبت‭ ‬فيها‭ ‬بالطلاب‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬انخراطهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬التعليمية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجامعة‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬الحياة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬متمنية‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية‭.‬

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ومن‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬