محمد بن مسعود - الدمام - قامت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، بزيارة إلى الجامعة الامريكية بالبحرين التقت خلالها بالدكتور برادلي ج . كوك القائم بأعمال رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية.
وخلال الزيارة، اطلعت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب ومدى الجاهزية لتقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة، وبحث الجوانب المتعلقة بعملية سير البرامج الأكاديمية، كما والتقت الأمين العام بعدد من الطلاب الجدد وذلك في يوم التهيئة السنوي الذي نظمته الجامعة الامريكية للطلاب الجدد والعائدين، رحبت فيها بالطلاب وشددت على أهمية انخراطهم في الحياة التعليمية والاستفادة من الموارد التي توفرها الجامعة تمكنهم من مهارات الحياة المستقبلية للدخول في سوق العمل، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.
ومن جانبه عبر الدكتور برادلي ج. كوك القائم بأعمال رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين عن شكره للجهود والمساعي المبذولة من الأمين العام لمجلس التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، معرباً عن عميق تقديره وامتنانه لما تحظى به الجامعة الامريكية بالبحرين من دعم على كافة المستويات، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بقطاع التعليم في مملكة البحرين.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس
- اخبار الخليج - جامعة البحرين تستعد لتنظيم 4 مؤتمرات دولية في الشهرين المقبلين
- اخبار الخليج - جامعة البحرين: تهيئة الطلبة المستجدين يوم الخميس المقبل إلكترونياً
- بعد وفاة الملكة إليزابيث.. هل تلغي أستراليا الملكية؟
- أنس جابر: لدي حلم بالتتويج بلقب بطولة كبرى في عالم التنس
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي : أهمية انخراط الطلبة في الحياة التعليمية واكتساب المهارات للدخول في سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.