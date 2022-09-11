اخبار الخليج – جامعة البحرين تستعد لتنظيم 4 مؤتمرات دولية في الشهرين المقبلين

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد جامعة البحرين لتنظيم أربعة مؤتمرات دولية خلال الشهرين المقبلين في عدة مجالات، من أبرزها: مجالات التمويل الإسلامي المستدام، وتحليل البيانات الضخمة، والتصميم المبتكر والمناهج الرقمية، والحفاظ على التراث.
ودعت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الدكتورة عذراء سيد عباس الموسوي، الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الأربعة، التي ستقام عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة خبراء من عدة دول، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تعقد بالتعاون مع المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
وأكدت د. الموسوي على أهمية البحث العلمي، بوصفه قاعدة لانطلاق جميع المشروعات التنموية، وتعد المؤتمرات العلمية منصات للتباحث، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التطورات المختلفة في الحقول العلمية، ومواكبة المستحدثات.
وأشادت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجهود التي بذلتها الكليات والأقسام العلمية المعنية بالمؤتمرات الأربعة، التي ستقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، بواقع مؤتمرين في كل شهر.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الدولي لعام 2022م حول الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام (SIBF 2022) يومي 11 و12 أكتوبر 2022م
ويعد المؤتمر الدولي حول الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام منتدى شاملاً لاستكشاف التطورات والتطبيقات الحديثة في هذا المجال النابض بالحياة. ويهدف المؤتمر إلى جمع كبار العلماء، والأكاديميين، والباحثين المحترفين، والمهتمين، لتبادل الخبرات ونتائج البحوث في مختلف جوانب التقدم في الأعمال والتمويل الإسلامي.
وينعقد المؤتمر العالمي لتحليلات البيانات للاقتصاد والصناعة (DATA22) يومي 25 و26 أكتوبر 2022م. وتستعرض أوراق المؤتمر في نستخته الثالثة موضوعات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتطبيقات بيانات المشروعات، وتحليل الأعمال، وذكاء الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
ويقام المؤتمر الدولي لعام 2022م للاستدامة والمرونة: التصميم المبتكر والمناهج الرقمية (SRC’22) يومي 1 و2 من شهر نوفمبر 2022م. وتوفر النسخة الرابعة للمؤتمر السنوي عروضاً في مختلف مجالات الهندسة والأعمال والعلوم، والتصميم والتخطيط والبناء للبيئات المستدامة.
ومن بين موضوعات الحدث: الابتكار المستدام في البناء والنقل والبنية التحتية، والطاقة المستدامة، والأنظمة الرقمية المستدامة، وتغير المناخ، ومناهج التفكير الإبداعي والاستدامة، والتمويل، والاقتصاد، والاستدامة.
وأخيراً ينعقد المؤتمر الدولي لعام 2022م حول الحفاظ على التراث: الابتكار والمناهج الرقمية (ICSH’22)، الذي يسعى إلى الجمع بين مختلف المجالات التقنية والمهنية والأكاديمية، لاستكشاف طرق مبتكرة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي يومي 28 و29 نوفمبر 2022م.
ومن بين موضوعات الحدث: التراث الثقافي غير المادي، والتراث الثقافي المادي، والعمارة والتصميم، والحفاظ على التراث، والتراث الرقمي.
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