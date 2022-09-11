اخبار الخليج – جامعة البحرين تستعد لتنظيم 4 مؤتمرات دولية في الشهرين المقبلين

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬أربعة‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المقبلين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬مجالات‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستدام،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬والتصميم‭ ‬المبتكر‭ ‬والمناهج‭ ‬الرقمية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭.‬

ودعت‭ ‬عميدة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتورة‭ ‬عذراء‭ ‬سيد‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي،‭ ‬الباحثين‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الأربعة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تعقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لمهندسي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإلكترونيات‭ (‬IEEE‭).‬

وأكدت‭ ‬د‭. ‬الموسوي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بوصفه‭ ‬قاعدة‭ ‬لانطلاق‭ ‬جميع‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية،‭ ‬وتعد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬منصات‭ ‬للتباحث،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬العلمية،‭ ‬ومواكبة‭ ‬المستحدثات‭.‬

وأشادت‭ ‬عميدة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الكليات‭ ‬والأقسام‭ ‬العلمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمؤتمرات‭ ‬الأربعة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭ ‬القادمين،‭ ‬بواقع‭ ‬مؤتمرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شهر‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022م‭ ‬حول‭ ‬الأعمال‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستدام‭ (‬SIBF 2022‭) ‬يومي‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022م

ويعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬الأعمال‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستدام‭ ‬منتدى‭ ‬شاملاً‭ ‬لاستكشاف‭ ‬التطورات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬النابض‭ ‬بالحياة‭. ‬ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬كبار‭ ‬العلماء،‭ ‬والأكاديميين،‭ ‬والباحثين‭ ‬المحترفين،‭ ‬والمهتمين،‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ونتائج‭ ‬البحوث‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭.‬

وينعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والصناعة‭ (‬DATA22‭) ‬يومي‭ ‬25‭ ‬و26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022م‭. ‬وتستعرض‭ ‬أوراق‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نستخته‭ ‬الثالثة‭ ‬موضوعات‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وتطبيقات‭ ‬بيانات‭ ‬المشروعات،‭ ‬وتحليل‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذكاء‭ ‬الأعمال،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭.‬

ويقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022م‭ ‬للاستدامة‭ ‬والمرونة‭: ‬التصميم‭ ‬المبتكر‭ ‬والمناهج‭ ‬الرقمية‭ (‬SRC’22‭) ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022م‭. ‬وتوفر‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬عروضاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬والأعمال‭ ‬والعلوم،‭ ‬والتصميم‭ ‬والتخطيط‭ ‬والبناء‭ ‬للبيئات‭ ‬المستدامة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬موضوعات‭ ‬الحدث‭: ‬الابتكار‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والطاقة‭ ‬المستدامة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬الرقمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ومناهج‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والاستدامة‭.‬

وأخيراً‭ ‬ينعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022م‭ ‬حول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭: ‬الابتكار‭ ‬والمناهج‭ ‬الرقمية‭ (‬ICSH’22‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التقنية‭ ‬والمهنية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬لاستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬المادي‭ ‬وغير‭ ‬المادي‭ ‬يومي‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022م‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬موضوعات‭ ‬الحدث‭: ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬المادي،‭ ‬والعمارة‭ ‬والتصميم،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث،‭ ‬والتراث‭ ‬الرقمي‭.‬