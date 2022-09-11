اخبار الخليج – جامعة البحرين: تهيئة الطلبة المستجدين يوم الخميس المقبل إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عميدة شؤون الطلبة في جامعة البحرين، الدكتورة فاطمة محمد المالكي، أن برنامج يوم التهيئة للطلبة المستجدين، سوف يكون عبر الفضاء الإلكتروني، وذلك يوم الخميس المقبل (15 سبتمبر 2022)، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.
وأكدت د. المالكي، أن جامعة البحرين سوف ترسل رسائل قصيرة للطلبة المستجدين عبر هواتفهم المحمولة، والبريد الإلكتروني أيضاً، من أجل تذكيرهم بموعد برنامج حفل التهيئة الإلكتروني.
وأوضحت أن هذا اليوم يهدف إلى تهيئة الطلبة المستجدين للانخراط في الحياة الجامعية بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن يوم التهيئة يعد بوابة مهمة يعبر الطالب المستجد من خلالها، نحو الحياة الجامعية، وهو يشعر بالإيجابية والتفاؤل، والاستيعاب الكامل لطبيعة هذه المرحلة.
ومن المقرر، أن يتضمن برنامج يوم التهيئة كلمة لرئيسة الجامعة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، وكلمة أخرى لعميدة شؤون الطلبة، وفيلماً تعريفياً بجامعة البحرين، وكلياتها وخدماتها، بالإضافة إلى فيلم توعوي عن الحياة الجامعية.
كما يشتمل حفل التهيئة على عروض للجهات الخدمية، والتي سيحتاج الطالب إليها خلال مسيرته الجامعية مثل: مركز اللغة الإنجليزية، ومركز التعلم الإلكتروني، والمركز الصحي، وخدمات عمادة القبول والتسجيل. وسيتضمن البرنامج كذلك، عرضاً لأبرز تجارب الطلبة ومشاركاتهم في الأنشطة والبرامج اللاصفية التي تسهم في صقل شخصيتهم، وإبرازهم للمجتمع، ومدى استفادتهم من هذه البرامج.
وأشارت د. المالكي إلى توفير رمز الاستجابة السريعة (QR) يمكن الطالب من خلاله الاطلاع على مزيد من المعلومات عن كل جهة من هذه الجهات.
كما ستكون هناك برامج تهيئة لكل كلية على حدة مع طلبتها في أيام منفصلة ستحدد للطلبة للتعرف على مرافق كلياتهم وبرامجها وأقسامها وكافة التفاصيل المتعلقة بتخصص الطالب.
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