اخبار الخليج – جامعة البحرين: تهيئة الطلبة المستجدين يوم الخميس المقبل إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬عميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬المالكي،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ (‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭.‬

وأكدت‭ ‬د‭. ‬المالكي،‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬ترسل‭ ‬رسائل‭ ‬قصيرة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬عبر‭ ‬هواتفهم‭ ‬المحمولة،‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أيضاً،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تذكيرهم‭ ‬بموعد‭ ‬برنامج‭ ‬حفل‭ ‬التهيئة‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬يعد‭ ‬بوابة‭ ‬مهمة‭ ‬يعبر‭ ‬الطالب‭ ‬المستجد‭ ‬من‭ ‬خلالها،‭ ‬نحو‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وهو‭ ‬يشعر‭ ‬بالإيجابية‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬والاستيعاب‭ ‬الكامل‭ ‬لطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر،‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬كلمة‭ ‬لرئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬وكلمة‭ ‬أخرى‭ ‬لعميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة،‭ ‬وفيلماً‭ ‬تعريفياً‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكلياتها‭ ‬وخدماتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬توعوي‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭.‬

كما‭ ‬يشتمل‭ ‬حفل‭ ‬التهيئة‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬للجهات‭ ‬الخدمية،‭ ‬والتي‭ ‬سيحتاج‭ ‬الطالب‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الجامعية‭ ‬مثل‭: ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬ومركز‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والمركز‭ ‬الصحي،‭ ‬وخدمات‭ ‬عمادة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭. ‬وسيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬كذلك،‭ ‬عرضاً‭ ‬لأبرز‭ ‬تجارب‭ ‬الطلبة‭ ‬ومشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬اللاصفية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬شخصيتهم،‭ ‬وإبرازهم‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ومدى‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬المالكي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ (‬QR‭) ‬يمكن‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭.‬

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كما‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬تهيئة‭ ‬لكل‭ ‬كلية‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬مع‭ ‬طلبتها‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬منفصلة‭ ‬ستحدد‭ ‬للطلبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬كلياتهم‭ ‬وبرامجها‭ ‬وأقسامها‭ ‬وكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتخصص‭ ‬الطالب‭.‬