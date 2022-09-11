بعد وفاة الملكة إليزابيث.. هل تلغي أستراليا الملكية؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز: إنه لا يعتزم إجراء استفتاء بشأن إلغاء الملكية خلال الوقت الحالي، احتراما للملكة إليزابيث الثانية الراحلة.
وقال البانيز لشبكة سكاي نيوز البريطانية التلفزيونية اليوم الأحد: إن الوقت الحالي هو وقت تأبين الملكة الراحلة وعدم طرح” أسئلة حول دستورنا”.
وأضاف أن الوقت الحالي يتعلق بإظهار الاعجاب بخدمات الملكة ” لاستراليا ودول الكومنولث والعالم”.
وكان ألبانيز قد أشار أكثر من مرة إلى خططه لجعل استراليا جمهورية، وقال: إن كل استرالي يجب أن يحظى بفرصة لكي يصبح رئيس الدولة. وقد أثارت وفاة الملكة مناقشات بشأن وضع الدولة. ففي عام 1999، صوتت أغلبية بواقع 55% من الاستراليين لصالح الابقاء على الملكية.
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