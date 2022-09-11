أنس جابر: لدي حلم بالتتويج بلقب بطولة كبرى في عالم التنس

محمد بن مسعود - الدمام - قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، إنه من الصعب عليها تقبل هزيمتها في نهائي أميركا المفتوحة أمام البولندية إيجا شفيونتك، مؤكدة أنها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.

وأضافت جابر في مؤتمر صحفي بعد خسارتها نهائي أميركا المفتوحة، الذي فازت به شفيونتك المصنفة الأولى عالميا خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضا”.

وتابعت: “سوف أرى إذا كنت سأتمكن من النوم. لكن الفوز والهزيمة جزء من التنس. استغرق الأمر وقتا حتى توجت بأول لقب احترافي وسيستغرق تتويجي بلقب بطولة كبرى وقتا أيضا”.

لابد من تطوير نفسها من أجل تحقيق اللقب

وأكدت: “لن أتوقف عن الكفاح. بالتأكيد سأبلغ نهائي آخر. أنا واثقة من أنني سأتطور ومن أنه تنتظري نهائيات كثيرة”.