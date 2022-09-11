الجيش الإسرائيلي يتوقع مواجهة مع حزب الله.. «أصبح معزولاً»

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يستعد‭ ‬لأي‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

فقد‭ ‬كشفت‭ ‬وثيقة‭ ‬عسكرية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬احتمالا‭ ‬معقولا‮»‬‭ ‬لنشوب‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬حول‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭.‬

‮«‬أصبح‭ ‬جشعاً‭ ‬وفاسداً‮»‬

ووفقا‭ ‬للوثيقة‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬القيادة‭ ‬الشمالية‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فقد‭ ‬يخوض‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬شعبيته‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وانتشال‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الداخلية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬تلك‭ ‬الوثيقة،‭ ‬بأن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬جشعا‭ ‬وفاسدا‮»‬،‭ ‬و»بدأ‭ ‬يفقد‭ ‬التأييد‭ ‬ويتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

لا‭ ‬سيطرة‭ ‬على‭ ‬العناصر

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬تفقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عناصرها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الميدان‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لنصر‭ ‬الله‭ ‬نفسه،‭ ‬أكدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أصبح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬إيرانياً‭ ‬‮«‬معزولا‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬اهتز‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بتحالف‭ ‬إيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وسوريا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬كان‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سفينة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬البحري‭ ‬للغاز،‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬لبنان‭ ‬بجزء‭ ‬منه‭.‬

ما‭ ‬دفع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬التهديد‭ ‬بأنه‭ ‬حاضر‭ ‬لأي‭ ‬مواجهة،‭ ‬فيما‭ ‬حبس‭ ‬معظم‭ ‬اللبنانيين‭ ‬أنفاسهم،‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬اشتعال‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬تعمق‭ ‬مآسيهم،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬ترزح‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬تحت‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومعيشية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬آموس‭ ‬هوكشتاين،‭ ‬ينشط‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بين‭ ‬بيروت‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبنان‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تفاؤله‮»‬‭ ‬بإمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬