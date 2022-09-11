بينها دفع الإيجار ووظائف.. خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية المزالة بجدة

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كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن حزمة الخدمات الحكومية المجانية التي قُدمت لسكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم منذ بداية مشروع الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم (الأحد).

وأوضحت اللجنة أنه تم دفع الإيجار لما يزيد على 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 432 مليون ريال، إضافة إلى توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19893 أسرة .

وأضافت أنه تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 96 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.

يذكر أن التسكين يشمل 3 فئات، الأولى “الأسر الضمانية الساكنة في هذه الأحياء العشوائية”، وتشمل الفئة الثانية “أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك”، أما الفئة الثالثة فهم “المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك” وتتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم، منوهة إلى أنه سيتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي ستتم إزالتها خلال الفترة القادمة.

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Source akhbaar24

