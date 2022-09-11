“البلدية والإسكان” و”جامعة الفيصل” توقعان مذكرة تفاهم في مجال التنمية العمرانية وتقنياتها الذكية

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وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجامعة الفيصل، اليوم، مذكرة تفاهم ثنائية بهدف تطوير برامج مشتركة تتعلق بالأبحاث العلمية في مجال التنمية العمرانية والإسكان والاتجاهات الحديثة في التقنيات الذكية وتطوير المناهج الدراسية والتدريب.

وجرى التوقيع بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل والأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير، ومثّل وزارة الشؤون البلدية في توقيع المذكرة نائب الوزير إيهاب حشاني، فيما مثّل جامعة الفيصل رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التدريب ورفع القدرات لأبناء المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي المسجلين في قوائم الوزارة، كما تتضمن تقديم الدعم والتشجيع للجهود الأكاديمية البحثية والتصميمية، والتعاون في مسار التدريب التعاوني من خلال تدريب طلاب الجامعة عملياً، كما تتيح الاتفاقية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمعرفية للجامعة في تقديم الدراسات المتعلقة بالتنمية العمرانية والإسكان والاتجاهات الحديثة في التقنيات الذكية، إضافة إلى دعم الوزارة للكراسي البحثية في المواضيع المشتركة ذات الصلة وإجراء البحوث والدورات وورش العمل بما يفيد الطرفين والمجتمع بشكل عام.

يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، وامتداداً لدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركائها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ التعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من تجارب الجامعات المحلية والعالمية، وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات البحثية المتميزة بهدف تحقيق أفضل النتائج في مجالي تقديم الخدمات البلدية والإسكان والبحث العلمي، ودعم المسيرة التعليمية في المملكة بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.

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Source akhbaar24

