7 مزادات علنية لبيع 144 عقارًا متنوعًا في عدة مناطق

︎

.



أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم (الأحد)، إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين (12 – 22 سبتمبر 2022م)، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 144 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد واحات المزاحمية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في محافظة المزاحمية.

كما يعرض مزاد سمو الإلكتروني 29 عقارًا بمنطقة الرياض، وكذلك مزاد روائع الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد أراضي الخير الحضوري الذي يعرض 33 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 44 عقارًا في مدينة جدة.

ويتضمن مزاد أجا الإلكتروني 8 عقارات بمدينة حائل، وأخيرًا مزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في المدينة المنورة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

