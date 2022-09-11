مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022-2023

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مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو،بث مباشر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو، تعرف على موعد مباراة الأهلي والعروبة والقنوات الناقلة للمباراة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

بث مباشر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو

يحتضن معلب “نادي العروبة بسكاكا” مواجهة قوية ومرتقبة بين الأهلي والعروبة في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الأولى السعودي دوري يلو للمحترفين، مساء اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة الأهلي والعروبة في ظل المتابعة من كافة عشاق الساحرة المستديرة لدوري يلو، حيث يمكن مشاهدة جميع مباريات دوري درجة الأولى من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب الأهلي والعروبة في دوري يلو

العروبة صاحب الأرض والجمهور، يطمح للتحقيق فوزه الثاني في دوري يلو خلال النسخة الحالية من دوري يلو، ولعب ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراة وخسر مباراتين، ويحتل المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 3 نقاط فقط.

الأهلي، يطمح للبناء على الفوز في الجولة الثالثة، تحقيق فوزه الثاني في دوري يلو، ويحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، ويسعى للتحقيق الثلاث نقطا للاقتراب رويدًا من المراكز المؤهلة لدوري روشن.

ما هو موعد مباراة الأهلي والعروبة؟

موعد مباراة الأهلي والعروبة في الجولة الرابعة من دوري يلو هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب معلب “نادي العروبة بسكاكا” وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعةالـ7:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” على مجموعة الرياضية السعودية، وستنقل مباراة الأهلي والعروبة عبر شاشتها.

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Source almnatiq

