القبض على مقيم هندي بعسير نقل مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

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ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، القبض على مقيم من الجنسية الهندية لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة عسير، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأبان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.



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Source akhbaar24

