︎
.
المناطق_واس
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 12 – 22 سبتمبر 2022م، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.
وتعرض المزادات أكثر من 144 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد واحات المزاحمية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في محافظة المزاحمية، ومزاد سمو الإلكتروني الذي يعرض 29 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد روائع الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد أراضي الخير الحضوري الذي يعرض 33 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 44 عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أجا الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة حائل، وأخيرًا مزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في المدينة المنورة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: https://infath.sa/auctions
يُذكر أن “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “إنفاذ” يستعرض 144 عقارًا في 7 مزادات في كلٍ من الرياض وجدة وحائل والمدينة المنورة والمزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.