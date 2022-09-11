“إنفاذ” يستعرض 144 عقارًا في 7 مزادات في كلٍ من الرياض وجدة وحائل والمدينة المنورة والمزاحمية

︎

.

المناطق_واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 12 – 22 سبتمبر 2022م، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 144 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد واحات المزاحمية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في محافظة المزاحمية، ومزاد سمو الإلكتروني الذي يعرض 29 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد روائع الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد أراضي الخير الحضوري الذي يعرض 33 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 44 عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أجا الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة حائل، وأخيرًا مزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في المدينة المنورة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: https://infath.sa/auctions

يُذكر أن “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

