القبض على شخص لتأجيره مسكنه لـ (6) مخالفات لنظام أمن الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة عسير على مواطن لتأجيره (6) مخالِفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية سكنًا تعود ملكيته له، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن آواهن إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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