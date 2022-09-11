مركز إثراء يطلق معرض الكتبية في نسخته الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، اليوم معرض الكتبية بنسخته الثانية، الذي يهدف إلى إعادة تدوير الكتب بين القرّاء والاستفادة منها، وذلك في مقر المركز بالظهران.

ويتكون المعرض الذي يستمر 6 أيام، ثمانية أركان متنوعة، إضافة إلى ركن خاص لتوقيع الكتّاب والأدباء والمثقفين.