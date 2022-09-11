شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف نجم اتحاد جدة من إصابته وسانتو يترقب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، سوف يخضع للفحص الطبي لكشف موقفه بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأكدت التقارير، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، سوف ينتظر التقرير الطبي الخاص بالمدافع أحمد شراحيلي، لمعرفة طبيعة إصابته ومدة غيابه.



التقرير الطبي يحسم موقف شراحيلي من التدريبات



وكان شراحيلي، خضع للكشف بالأشعة على موضع إصابته في مفصل القدم، أمس السبت، للتأكد من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مواجهة الرائد في دوري روشن السعودي.

وتعرض اللاعب للشعور بآلام قوية أثناء تعرضه للإصابة، بعد التدخل المباشر من قبل الروماني ألكسندرو ميتريتا، مشيرًا إلى أنه أثناء سقوطه كان يعتقد أن الإصابة في الركبة، وليست في المفصل من قوة الألم.

من ناحية أخرى، تقرر أن يبدأ عبد العزيز البيشي، لاعب الفريق، المرحلة الثانية من برنامجة التأهيلي، بعد أن أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في إسبانيا.



البيشي يعود للتدريبات بعد شهر



ومن المقرر أن يعود البيشي لأداء التدريبات بعد شهر، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في مقر عيادة النادي، قبل تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى تدريباته مساء اليوم الأحد، بعد أن حصل اللاعبون على إجازة لمدة 24 ساعة، استعدادًا لمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.