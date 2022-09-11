“دور صندوق التنمية الزراعية في دعم وتشجيع القطاع الزراعي” ورشة عمل بغرفة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان “دور صندوق التنمية الزراعية في دعم وتشجيع القطاع الزراعي”، وذلك بمقر الغرفة. وتتناول الورشة دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية بالمنطقة، والتعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى أهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها لدعم القطاع الزراعي بالمملكة، ودور الجمعيات التعاونية في دعم العمل التعاوني لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين، إضافةً إلى دور الممارسات الزراعية السليمة بالبيوت المحمية في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي.

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