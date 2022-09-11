محمد بن مسعود - الدمام - مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، متابعة مباراة ريال مدريد وماريوركا في الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

يحتضن معلب “سانياجو برنابيو” معقل اليرنجي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في موسم 2022-2023.

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني ظهر اليوم الأحد، في ظل المتابعة الكبيرة للدوري الإسباني من عشاق الساحرة المستديرة في منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب وتشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا

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ريال مدريد، صاحب الأرض والجمهور، يقدم الفريق مستوى جيد للغاية منذ بداية الموسم حيث حقق الفوز في 4 مباريات ونال العلامة الكاملة ويحتل المركز الثاني خلف برشلونة في جدول الترتيب بفرق نقطة وحيدة، وفي حال تحقيق الفوز سيرفع رصيده إلى النقطة الـ15 يتربع على صدارة الترتيب منفردًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلوا إنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، اللقاء بدون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في ظل الإصابة التي تعرض لها أمام سيليتك في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يبدأ تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا- لونين- لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال- ألابا- ناتشو- روديجر- ميندي- لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كروس- مودريتش- كامافينجا- فالفيردي- تشواميني- سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد- أسينسيو- فينيسيوس جونيور- رودريجو- ماريانو دياز.

ريال مايوركا فيرحلة البحث عن نتيجة إيجابية

ريال مايوركا، يسعى للخروج من معقل المرينجي بنقطة على الأقل، والخروج بنتيحة إيجابية وعدم الهزيمة، ولعب مايوركا 4 مباريات خسر في مباراة وتعادلان وفوز، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط في جدول تريتب الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب “سانتياجو برنابيو” وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًابتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا؟

وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث جميع مباريات الدوري الإسباني في النسخة الحالية من المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل بث مباشرمباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر شاشتها.