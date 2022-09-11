إنجاز أكثر من 350 ألف عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة خلال عام ونصف

محمد بن مسعود - الدمام - أنجزت وزارة الصحة “596356” عملية جراحية روتينية “غير حرجة” في مختلف التخصصات الجراحية، وذلك عبر مستشفياتها في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك مُنذ بداية العام 2021م، حتى منتصف العام 2022م.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة التعافي من جائحة فيروس كورونا، لافتةً أن الجراحة العامة جاءت كأعلى تخصص بنسبة 20%، يليها جراحة النساء والولادة بنسبة 16%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%.

وأبانت أنه تم وضع خطط إستراتيجية للتعافي من آثار جائحة كورونا على خدماتها الصحية، حيث يقوم مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بمتابعة ورصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية وضمان وصول الخدمة وجدولة العملية وذلك خلال 36 يوم.

يُذكر أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة وبالتعاون مع برنامج أداء الصحة يُعتبر أحد مراكز العمليات التي تعمل ضمن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في وزارة الصحة، إلى جانب الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.