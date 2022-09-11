مؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم ينعقد في أكتوبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم، الذي تنظمه الجمعية العلمية للطب الباطني خلال الفترة 7 – 8 أكتوبر 2022م، بمشاركة عدد من المتحدثين ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

ويهدف المؤتمر الذي يناقش مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، وذلك من خلال عقد 7 جلسات علمية، و17 محاضرة، تتناول المستجدات العلاجية لخشونة المفاصل، والنقرس، وهشاشة العظام، ومرض تصلب الجلد، والتهاب العضلات المناعي، وعلاج الذئبة الحمراء، والتهاب فقرات العمود الفقري، ولرفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات لدى عموم الأطباء والممارسين الصحيين.

ويتناول المؤتمر تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، ويشكل فرصة لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعد نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي في هذا المجال، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثيرين من المرضى أو تختلط في أذهانهم، إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات التي تعنى بتشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية.