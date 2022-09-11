محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد فراس غرايبه الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، حيث بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبرامج الإنماء المستدام.
ونوّه الدرازي، خلال اللقاء، بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أهداف وجهود مملكة البحرين في التنمية المستدامة، مؤكدا حرص المؤسسة على توطيد مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاستفادة مما يمتلكه من خبرات متميزة وما يطلقه من مبادرات في المجالات ذات الصلة.
من جانبه، أعرب السيد غرايبه عن إعجابه بالتقدم الملحوظ لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تقوم به من جهود وأنشطه للمساهمة في النهوض بالتنمية المستدامة عبر حقوق الإنسان وبما يصب ويخدم عمل المنظومة الحقوقية لمملكة البحرين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون لبلوغ الأهداف المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – تعزيز التعاون بين «الوطنية لحقوق الإنسان» و «برامج الأمم المتحدة الإنمائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.