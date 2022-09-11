اخبار الخليج – تعزيز التعاون بين «الوطنية لحقوق الإنسان» و «برامج الأمم المتحدة الإنمائي»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬السيد‭ ‬فراس‭ ‬غرايبه‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬بالإنابة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبرامج‭ ‬الإنماء‭ ‬المستدام‭.‬

ونوّه‭ ‬الدرازي،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بجهود‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬لدعم‭ ‬أهداف‭ ‬وجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬والاستفادة‭ ‬مما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬متميزة‭ ‬وما‭ ‬يطلقه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬غرايبه‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وأنشطه‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬ويخدم‭ ‬عمل‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬لبلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬