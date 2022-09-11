اخبار الخليج – استقبالات مدرسية مميزة احتفاءً بعودة التعليم الحضوري للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬باستقبالات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬المتميزة‭ ‬لطلبتها،‭ ‬احتفاءً‭ ‬ببدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬وبمناسبة‭ ‬عودة‭ ‬التعليم‭ ‬الحضوري‭ ‬للجميع،‭ ‬بعد‭ ‬تخطي‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المُصاحبة‭ ‬للجائحة‭.‬

‭ ‬

وثمّنوا‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حماسهم‭ ‬والحافز‭ ‬لديهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الدراسية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬فيما‭ ‬بینهم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬ممتع‭ ‬وظريف،‭ ‬وإشعارهم‭ ‬بالأمان‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي،‭ ‬وخاصةً‭ ‬المستجدون‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي،‭ ‬ويتعرفون‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

‭ ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬استقبال‭ ‬مدرسة‭ ‬سبأ‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬والذي‭ ‬استفادت‭ ‬منه‭ ‬515‭ ‬طالبة،‭ ‬مشتملاً‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬مثل‭ ‬الأناشيد‭ ‬والشخصيات‭ ‬الكارتونية‭ ‬والهدايا‭ ‬التشجيعية‭ ‬والألعاب‭ ‬الترفیھیة‭ ‬والتعليمية‭ ‬وتلوين‭ ‬الوجوه‭ ‬والجولات‭ ‬التعريفية‭ ‬للمباني‭ ‬والمرافق‭ ‬المدرسية‭.‬