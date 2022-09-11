اخبار الخليج – استقبالات مدرسية مميزة احتفاءً بعودة التعليم الحضوري للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد العديد من أولياء الأمور باستقبالات المدارس الحكومية المتميزة لطلبتها، احتفاءً ببدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبمناسبة عودة التعليم الحضوري للجميع، بعد تخطي الظروف الاستثنائية المُصاحبة للجائحة.
وثمّنوا تركيزها على رفع معنويات الطلبة وتعزيز حماسهم والحافز لديهم لتحقيق أفضل النتائج الدراسية، فضلاً عن توطيد العلاقات فيما بینهم بشكلٍ ممتع وظريف، وإشعارهم بالأمان والاندماج في المجتمع المدرسي، وخاصةً المستجدون الذين يدخلون الصف الأول الابتدائي، ويتعرفون على التعليم المدرسي لأول مرة.
جاء ذلك لدى حضور أولياء الأمور ومشاركتهم في برنامج استقبال مدرسة سبأ الابتدائية للبنات، والذي استفادت منه 515 طالبة، مشتملاً على العديد من الفعاليات مثل الأناشيد والشخصيات الكارتونية والهدايا التشجيعية والألعاب الترفیھیة والتعليمية وتلوين الوجوه والجولات التعريفية للمباني والمرافق المدرسية.
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