سيارة كهربائية مرتقبة من “أبل” تهدد “تسلا” وشركات صناعة السيارات

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كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة الاستشارات الدولية “ستراتيجيك فيجن”؛ وهي شركة استشارية مستقلة، عن اهتمام عالمي واسع وترقب كبير بين السائقين لسيارة “أبل” الكهربائية؛ التي لم تر النور بعد.

وأكد الدراسة أن السيارة الكهربائية المنتظرة ستشكل تهديدا لشركة تسلا وشركات صناعة السيارات، وسط توقعات بأن تكون سيارة خيالية.

وأظهرت الدراسة التي شملت 200 ألفا من ملاك السيارات الجديدة وسألتهم عن شعورهم تجاه 45 علامة تجارية للسيارات، أن 26% منهم عن أعربوا عن رغبتهم في شراء سيارة “أبل” الجديدة حال توفرها بالأسواق.

وقامت شركة “أبل” مؤخراً وفقا لصحيفة “ديلي ميل البريطانية” بتعيين نائب الرئيس السابق لمختبر السيارات المستقلة التابع لشركة “هيونداي” في كوريا الجنوبية، الأمر الذي أثار توقعات بقرب طرح مشروع السيارة ذاتية القيادة في الأسواق بعد سنوات من الحديث عنها.

وتحدث نائب رئيس وكالة الاستشارات الدولية ألكسندر إدواردز عن نجاح سيارة “أبل” رغم أنها لم تطرح بعد مؤكدا أنها تُعدُّ ثالث أعلى العلامات التجارية، حيث إن 26% من العملاء أكدوا أنهم سيفكرون بالتأكيد في شراء سيارة أبل في المستقبل.

وأكد أن قوة “أبل” لا تقف عند هذا الحد، ولكن ما يجب أن يثير قلق الشركات الأُخرى لصناعة السيارات هو أن “أبل” تولد قدراً من الحب بين الجماهير، ربما لا يوجد لدى أي شركة سيارات أُخرى.

وكشف الدراسة أن شركة “تسلا” على وجه الخصوص في خطر كبير بسبب “أبل”، حيث إن 50% من مالكي سيارات “تسلا” على استعداد للتخلّي عن سياراتهم، والتفكير بجدية في شراء سيارة “أبل” بمجرد توفرها.



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Source akhbaar24

