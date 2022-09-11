تحذير من خطورة تناول مكملات الكولاجين.. استشاري أمراض جلدية يوضح

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قال الدكتور سليم الكريع، استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر، إن هناك العديد من الاختلافات حول مكملات الكولاجين، حيث لا توجد قيمة إضافية ومدى خطورتها على صحة الأشخاص في حال تناولها.
تحذير من خطورة تناول مكملات الكولاجين
وأضاف الكريع،خلالق لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أنه في حالة تناول مكملات الكولاجين بالحياة الصحية، عند ممارسة الرياضة، النوم بالليل، الحماية الفزيائية، الفواكه الحمراء.
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Source almnatiq
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