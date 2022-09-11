ولي العهد يهنئ فخامة السيد الدكتور ويليام روتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا

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المناطق_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد الدكتور ويليام روتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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Source almnatiq

