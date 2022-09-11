أطرف الكاريكاتيرات حول الذوق العام

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سعت الجهات المختصة إلى تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام؛ للمحافظة على القيم والآداب في الأماكن العامة وصون المجتمع من أي تجاوزات قد يرتكبها البعض سواء من خلال اللبس غير اللائق، أو إزعاج الآخرين، أو الإتيان بقول أو فعل فيه إيذاء أو إساءة للغير.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
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Source akhbaar24
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