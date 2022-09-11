︎ .

وصل التوأم السيامي العراقي “علي وعمر”، اليوم (الأحد)، إلى مطار الملك خالد بالرياض، وذلك استعدادا لإجراء عملية فصلهما. وأظهر مقطع فيديو، لحظة وصول التوأم السيامي العراقي إلى مطار الرياض برفقة والديهما، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. فيديو | وصول التوأم السيامي العراقي إلى مطار الملك خالد في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/o2Rzn9ScxX

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | وصول التوأم السيامي العراقي إلى مطار الملك خالد في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/o2Rzn9ScxX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناًليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر وصول التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.